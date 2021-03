Meret-Ospina, in estate sarà un rebus di mercato

Per quasi due anni, dall’arrivo di Gattuso, si è creata la staffetta tra i pali, Meret e Ospina, ma in estate il Napoli dovrà fare una scelta su chi puntare in particolare. Per il portiere friulano, le richieste non mancano, su tutte l’Everton dell’ex Ancelotti, ma anche dall’Italia, ma AdL lo considera incedibile. L’estremo difensore colombiano, il tecnico degli azzurri, lo schiera in campo, per il saper impostare dal basso, ha il contratto in scadenza nel 2022. Il prossimo che si siederà sulla panchine dei partenopei, avrà il compito di avere un titolare per la porta del Napoli e basarsi sulla filosofia aziendale del club azzurro. La sensazione è che potrebbe essere la volta di Meret per l’anno prossimo, però le parti ne parleranno per poi prendere la decisione finale.

La Redazione