Insigne è il pilastro azzurro, ora lo sanno anche i compagni

Insigne sempre più un pilastro dell’Italia, anche stasera sarà lui a guiderà l’assalto azzurro alla Bulgaria. Il ct azzurro lo ha sempre considerato un punto fermo, ora Lorenzo è al top ed è diventato il punto di riferimento anche dei compagni. Riceve spesso palla da Verratti e quando ha spazio lancia Immobile, come nell’occasione del primo gol realizzato dagli azzurri contro gli irlandesi. N el 4-3-3 di Mancini ha un ruolo fondamentale, Insigne cuce il gioco legando al meglio il centrocampo e l’attacco e garantisce i movimenti giusti in copertura. E dalla posizione di esterno sinistro punta verso il centro per cambiare gioco o cercare la punta centrale e per consentire sulla fascia le discese del terzino sinistro (Emerson Palmieri o Zappacosta), un compito che svolge a occhi chiusi.

