Il Napoli taglierà i super-ingaggi: la lista dei guadagni azzurri

Qualificazione Champions a parte, il Napoli ha deciso di tagliare il monte ingaggi. In questo discorso rientra anche il prossimo ed eventuale rinnovo di capitan Insigne. Occorre ridimensionare, questa la scelta di De Laurentiis. In casa Napoli, come scrive La Gazzetta dello Sport, il calciatore che guadagna di più è Kalidou Koulibaly “sei milioni annui, ed è questa una delle ragioni per cui verrà ceduto a fine stagione. Sulla stessa cifra del capitano (4,5 netti) si aggirano gli stipendi di Mertens, Osimhen e Lozano, mentre Manolas è fermo a quota 4 milioni. Il resto è nella fascia che va dal milione ai 2,5”