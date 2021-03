Il centrocampo azzurro: si blinda Zielinski, si sacrifica Fabian, no a Baka

Il prossimo calciomercato potrebbe portare molti cambiamenti soprattutto in un reparto azzurro, quello di centrocampo. La Gazzetta dello Sport analizza gli eventuali e possibili cambiamenti:

“A centrocampo sarà probabile il sacrificio di Fabian Ruiz, che ha mercato in Spagna, dove Atletico e Real Madrid potrebbero anche avviare un’asta. Mentre l’altro gioiello Zielinski è stato blindato con un rinnovo al 2024 dunque – almeno di offerte indecenti intorno al polacco ruoterà la mediana. Con Demme che appare confermato e Bakayoko che rientrerà al Chelsea perché il Napoli non eserciterà l’opzione riscatto. Si attende l’esplosione del giovane macedone Elmas, mentre dopo oltre un anno e mezzo Lobotka non ha mostrato i suoi numeri e la sua conferma è in bilico“.