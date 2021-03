Il 2021 sarà l’anno d’oro di Lorenzo Insigne

Un grande 2021 per Insigne, leader del Napoli e sempre più protagonista con la Nazionale. Il capocannoniere della squadra di Gattuso in campionato con 13 gol, in totale con il Napoli è arrivato a quota 103 reti. L’ultimo gol con l’Italia lo ha messo a segno il 15 novembre 2019 nel 3-0 esterno alla Bosnia, gara di qualificazione per gli Europei, sedici mesi fa. Poi altre cinque prove positive con l’Italia, quattro in Nations League e l’ultima contro l’Irlanda del Nord per le qualificazioni mondiali. Stasera con la Bulgaria proverà ad essere determinante con una prestazione di spessore e possibilmente con un gol. Poi l’altra sfida con la Lituania e la ripresa della corsa Champions con il Napoli contro il Crotone. Dopo l’Italia un altro tour de force di 11 partite con la squadra di Gattuso, poi in estate l’incontro del club azzurro con il suo agente per parlare del rinnovo e il grande appuntamento degli Europei. R.Ventre (Il Mattino)