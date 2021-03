Georgia/Spagna, le formazioni ufficiali: Fabian Ruiz c’è

Continuano le sfide “nazionali”. In campo alle 18.00 ci saranno Georgia e Spagna, per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. Gli spagnoli del centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che oggi sarà schierato dal primo minuto, cercano la vittoria per scavalcare in classifica, seppur momentaneamente, la Svezia, impegnata questa sera contro il Kosovo. Di seguito, le formazioni ufficiali di Georgia – Spagna:

Georgia (4-2-3-1): Loria; Kakabadze, Kashia, Dvali, Giorbelidze; Kiteishvili, Kankava, Zivzivadze; Gvilia, Lobzhanidze; Kvaratskhelia

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Eric García, Llorente, Jordi Alba; Busquets, Fabián, Pedri; Bryan Gil, Ferrán; Morata.