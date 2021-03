[Formazioni] Bulgaria-Italia, Mancini non rinuncerà al pilastro

Questa sera a Sofia, si giocherà la seconda gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar 2022, tra i padroni di casa della Bulgaria e l’Italia. Il c.t. Petrov punterà in attacco sul calciatore dello Spezia Galabinov e su Despodov. Per il resto sarà 3-5-2, per cercare di non concedere spazio alla manovra dell’Italia. Per Roberto Mancini ci saranno alcune novità, ma una certezza, Insigne come pilastro dell’attacco. In difesa spazio ad Acerbi per Chiellini, Sensi al posto di Locatelli e Spinazzola al posto di Emerson Palmieri.

La Redazione