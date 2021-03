A Napoli erano di attesa per conoscere le condizioni di Dries Mertens, uscito al minuto 56 della sfida Repubblica Ceca-Belgio. Il calciatore fiammingo ha tranquillizzato lo staff del Napoli con: “Sto bene”. Ora spetterà al c.t. Martinez decidere se mandarlo in campo contro la Bielorussia oppure no. In città poi rientrerà giovedì, dopo aver fatto i tamponi come da protocollo.

La Redazione