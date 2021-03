Carlo Alvino: “Mertens? Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo”

A Napoli sono ore di attesa per conoscere le condizioni di Mertens, uscito, per il problema alla spalla, durante la sfida Repubblica Ceca-Belgio. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino ne ha parlato al network ufficiale del club azzurro. “Mertens? Ho avuto conferme non dovrebbe, anzi tolgo il condizionale, avere nulla di serio. Il c.t. Martinez ha fatto bene a toglierlo dal campo, però sta bene, quindi sospiro di sollievo per il Napoli. Detto questo una puntatina ad un santuario ci poteva stare, perchè queste gare e viaggi, non ha senso, lo dico spesso, a prescindere dai colori azzurri. Su Insigne dico che si sta confermando leader anche in nazionale, ma questo per certi versi non è una sorpresa. E’ davvero unico e nonostante la statura, è un grande dentro e fuori dal campo. Il rinnovo? Ho difficoltà a credere che la trattativa non vada in porto, quello che so che le parti si incontreranno prima dell’inizio del ritiro, per trovare la quadra. Quando scende in campo AdL il più delle volte il risultato è positivo, perciò c’è fiducia. Dopo i due successi ottenuti contro Milan e Roma, il Napoli sa che non può sbagliare, perciò sarà banale, ma contro il Crotone è una partita importante, da non fallire, visto che la squadra si è già giocata tutti i bonus. A Castel Volturno, i giocatori sono tutti sul pezzo e sembra essere andato via quel virus di negatività che c’era nelle settimane scorse”.

La Redazione