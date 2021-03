ATTACCO – Buone notizie da Petagna in vista del Crotone

Il Napoli, dopo l’allenamento di ieri mattina, tornerà martedì a Castel Volturno, per preparare la gara del 3 Aprile contro il Crotone. Dall’infermeria, in attesa di conoscere le condizioni di Mertens, anche se sembra nulla di grave, arrivano buone notizie da Andrea Petagna. Nei giorni scorsi ha iniziato ad allenarsi con il gruppo, poi ha svolto lavoro personalizzato. La sensazione è che potrebbe far parte dei convocati per il match contro i calabresi, come per Rrahamani.

La Redazione