Zielinski e altri due centrocampisti sono gli intoccabili di AdL

Il mercato del Napoli, avrà diverse valutazioni, sulle cessioni, come ad esempio per le richieste Fabian Ruiz, ma anche sulle valutazioni, come ad esempio Lobotka. Tre però sono i calciatori che sono gli intoccabili del presidente De Laurentiis. Il primo è Piotr Zielinski che nonostante le offerte dalla Premier League, non si muoverà da Napoli. Un altro fulcro della mediana è Diego Demme che sta dimostrando di essere un metronomo in mezzo al campo. Sicuramente si valuterà Elmas che è un diamante grezzo, ancora non esploso definitivamente.

Fonte: Roberto Ventre il Mattino