Tornato a Firenze, Iachini punta forte su un ex Napoli

Beppe Iachini ha ritrovato un gruppo che conosce bene, semmai privo di elementi che aveva allenato fino a novembre come Lirola, Cutrone, Saponara e Duncan, ma il mercato di gennaio ha aggiunto anche Malcuit (oltre a Kokorin) e l’esterno arrivato dal Napoli si è preso subito le attenzioni del nuovo-vecchio allenatore viola.

RISORSA. Il 3-5-2 è stato e sarà il modulo di riferimento – salvo cambiamenti in corsa, o necessari o per raggiunta tranquillità di classifica – a cui si appoggerà Iachini per portare a termine il compito che gli è stato affidato ed è chiaro che un calciatore con le caratteristiche di Malcuit diventa in automatico una risorsa su cui puntare. Magari, in coppia con Biraghi sull’altra fascia, tra l’altro uno fortemente voluto dal tecnico marchigiano la scorsa estate, dopo che a sua volta l’ex Inter un po’ per infortunio e un po’ per scelta (di Prandelli) era rimasto ai margini nelle ultime due gare al culmine di un periodo non brillantissimo. Ma considerando che Biraghi farà ritorno a Firenze soltanto giovedì e che il primo, vero allenamento insieme ai compagni sarà quello di venerdì ad un giorno esatto dalla partita di Genova, è chiaro che la sua presenza in campo a Marassi è legata a mille fattori e quindi al momento in forte dubbio.

INSERIMENTO. Diverso, intanto, il discorso che riguarda Malcuit (4 presenze per 193 disputati finora in maglia viola). Iachini lo conosce, lo stima e ne ha seguito le prestazioni nell’esperienza in azzurro pur tra alti e bassi anche a causa di un grave infortunio al ginocchio, e sa anche che la corsa, il dinamismo e la capacità d’inserirsi del francese possono essere un’arma da usare per una Fiorentina più propositiva e più efficace sulle corsie laterali. In questi giorni ci sta lavorando sopra, adesso che lo può conoscere meglio e da vicino, alternandolo agli altri interpreti del ruolo (Caceres, Venuti e Barreca) per tutte le prove del caso grazie anche ad un gruppo numericamente abbastanza folto nonostante l’assenza di cinque Nazionali e di un paio di infortunati. Le fasce possono e devono diventare un’arma per la Fiorentina in questo Iachini-bis.

A cura di Francesco Gensini (CdS)