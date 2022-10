SERIE A FEMMINILE – Successo esterno della Fiorentina. Buone notizie da Roma per il Napoli di Pistolesi

Sabato è andata in scena metà della giornata del campionato di sere A femminile, dove il piatto forte sarà il derby Inter-A.c. Milan. Due successi esterni: il Sassuolo per 1-5 sul campo della Florentia e della Fiorentina a Verona. L’A.s. Roma sconfigge in casa il San Marino Academy per 2-0 e per il Napoli femminile domani occasione importante per recuperare altri punti, giocando in casa contro l’Empoli Ladies.

Factory della Comunicazione

Florentia-Sassuolo 1-5

A.s. Roma-San Marino Academy 2-0

Hellas Verona Women-Fiorentina 0-2

A cura di Alessandro Sacco