Rino Cesarano (giornalista): “Insigne è tra i 10 più importanti nella storia del club”

Nel corso della trasmissione di Radio Punto Nuovo, durante il programma “Punto Nuovo Show”, condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello è intervenuto il giornalista Rino Cesarano. “Insigne? Nemmeno Sivori, anche se è stato un campione, come segno ha impresso il loro nome come Maradona, Zola e Insigne. Per quello che hanno lasciato nella memoria dei tifosi. Zola è capitato in un periodo dove gli accostamenti erano improponibili però lui si è preso le responsabilità, venendo dalla serie C. Anche come esempio. Moggi bloccò il trasferimento di Zola al Lecce? Fui protagonista di quella vicenda. Mi disse Cataldo che era il ds del Lecce che avrebbe preso Zola. Io gli dissi che era straordinario. Io il lunedì mattina incrociai Ferlaino e gli dissi che stavano facendo un grosso errore. Ferlaino non lo sapeva! Il Martedì Ferlaino piombò a Soccavo e disse a Moggi che Zola non si sarebbe mosso. Ecco perché sono stato parte in causa. È stato un episodio che mi ha segnato molto. Zola lo è venuto a sapere ed ecco perché sono stato così vicino a lui. Insigne? Lo sentiamo vicino. Lo abbiamo visto crescere. In questo momento è lui che ha preso in mano lo spogliatoio del Napoli. Anche in Nazionale è cresciuto tantissimo e ha avuto un peso specifico nello spogliatoio, anche grazie a Mancini”.

La Redazione