Rai, Ciro Venerato: “Non è una cosa fuori dal mondo uno scambio di panchine Lazio-Napoli”

NAPOLI – Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Il Napoli Online”: “Mi arrivano buone notizie dal ritiro della Polonia. Zielinski dovrebbe aver maturato gli anticorpi al covid, quindi non dovremmo avere brutte notizie dal tampone a ciò si sottoporrà dopo la positività di Skorupski, che è stato suo compagno di stanza in Nazionale. Hysaj? Gira da un po’ la notizia di Hysaj al Milan. Io ho avuto modo di colloquiare con alcuni dirigenti del Milan. Ci sono valutazioni in corso ma nulla di approfondito. E’ un giocatore che si può prendere a parametro zero. Giuffredi ha parlato con il Milan, ma piace molto anche alla Roma. Hysaj piace anche alla Lazio e ad Inzaghi. Potrebbe cambiare molto anche se Inzaghi rimarrà alla Lazio o decidesse di andar via. Non è una cosa fuori dal mondo uno scambio di panchine Lazio-Napoli. Non sono l’unico. Lotito stima Gattuso già da tanto. Non lo escludo. Gattuso è uno dei profili valutati dalla dirigenza biancoceleste. Se vogliamo capire il futuro di Hysaj si dovranno capire anche i cambi delle panchine. Per me è un errore perdere Hysaj a zero. Io lo confermerei. Fabian Ruiz? Il Napoli farà di tutto per trattenerlo ma è quasi impossibile il rinnovo del giocatore alle condizioni di Fabian. E’ difficile trattenerlo. Per questo resta in piedi l’idea dell’operazione Zaccagni. Per me il Napoli prenderà Zaccagni non appena andrà via Fabian Ruiz. Insigne? Situazione di calma piatta. A fine stagione si vedrà. Lui al momento non ha fretta di rinnovare. C’è mezzo mondo che lo prenderebbe a zero euro. L’interesse al rinnovo è del Napoli. Mi arriva voce c il Napoli farà investimenti importanti da giugno, luglio in poi. La scelta del nuovo allenatore si potrebbe fare entro maggio. Non si può aspettare troppo”