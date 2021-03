Nel corso della sfida valevole per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar 2022 tra i padroni di casa della Repubblica Ceca e il Belgio, l’attaccante della nazionale fiamminga e del Napoli Dries Mertens è uscito per un contrasto di gioco al minuto 56. Al suo posto è entrato Trossard. Le prime notizie parlano di un problema alla spalla sinistra per Mertens.

Fonte: corrieredellosport.it