PRIMAVERA 2 – Napoli-Pisa 1-1, terzo risultato positivo per gli azzurrini

Questo pomeriggio si è giocato, presso il Centro Sportivo Piccolo di Cercola, la sfida tra il Napoli e il Pisa, valevole per il campionato Primavera 2. Gli azzurrini vanno in vantaggio su punizione con Labriola e sfiorano il raddoppio con D’Agostino. I toscani a fine primo tempo vanno vicini al pareggio con Susso, ma Idasiak salva in extremis. La squadra ospite pareggia ad inizio ripresa con Gaffi, rete che nasce da azione da calcio d’angolo. Il Pisa va anche vicino al vantaggio con Panattoni, ma Idasiak non si fa sorprendere. Nel finale gli azzurrini cercano la via della rete, soprattutto su calcio da fermo, ma manca la precisione con Cioffi e Sami. Terzo risultato utile di fila e ancora due gare da recuperare, per cercare di avvicinarsi alla zona play-off.

Napoli: Idasiak, Barba (64′ Barba), Spedalieri, Costanzo, Potenza, Virgilio, Cataldi (64′ Sami), Cioffi, Labriola (41′ Amoah, 64′ Vergara) D’Agostino, Furina (83′ Di Dona). All. Cascione.

Fonte: ssnapoli.it