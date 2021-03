PRIMAVERA 2 – Napoli-Pisa 1-0, azzurri avanti con la rete di Labriola

Dopo i primi 45 minuti, presso il Centro Sportivo Piccolo di Cercola, il Napoli di mister Cascione, conduce per 1-0 contro il Pisa, per il match valevole per il campionato Primavera 2. Per gli azzurri sblocca il match Labriola su calcio di punizione. I partenopei hanno l’occasione per raddoppiare con D’Agostino, ma Falsettini gli nega la gioia del gol. I toscani però hanno una super occasione con Susso, ma salva Idasiak e poi la punta spreca sulla respinta.

NAPOLI: Idasiak; Barba, Costanzo, Potenza, Virgilio, Spedalieri, Cioffi, Cataldi, Furina, Labriola, D’Agostino. A disp.: Pinto, Provitolo, Amoah, Guarino, D’Onofrio, Romano, Sami, Vergara, Di Dona, Ambrosino, Acampa. All. Cascione

PISA: Falsettini, Arapi, Mauro, Bechini, Gaffi, Penco, Hanxhari, Sibilio, Panattoni, Andreano, Susso. A disp.: Colnago, Romeo, Edu Mengue, Pasquini, Macchi, Romiti, Del Rosso, Munno, Lepri, Sabia, Cenni, Falconi. All. Masi

Arbitro: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

Marcatori: 10′ Labriola

Ammoniti: Hanxhari (P)

Fonte: mondoprimavera.com