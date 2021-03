No al ribasso, ma la volontà di Insigne è quella di restare

Scottante. Così definisce La Repubblica il tema riguardante il rinnovo di Lorenzo Insigne. La volontà del capitano azzurro è quella di restare, è nota a tutti, il 24 del Napoli vuole chiudere con la casacca partenopea la sua carriera. Non vi sono particolari progetti altrove che lo interessino e non è alla ricerca di eventuali nuovi stimoli. Insigne è alla soglia dei trent’anni, quindi si tratterebbe dell’ ultimo contratto importante, per questo, però, valuterà bene il da farsi. In estate, a tempo debito. Attualmente percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione. Una proposta inferiore è stata avanzata dal club, la risposta del capitano è stata negativa. Per questo motivo il quotidiano afferma “L’ipotesi del divorzio non è da escludere dal ventaglio delle possibilità, ma la volontà del giocatore va nella direzione opposta, quindi bisognerà siglare l’intesa giusta. Vi è poi un precedente, quello di Dries Mertens. Inizialmente lontano dal mondo azzurro e poi nuovamente ri-catapultato con piena convinzione e con un contratto biennale.”