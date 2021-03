Nel restyling dell’attacco fa capo eventualmente solo un nome. Insigne sempre più leader

Insigne, sta trascinando il Napoli e l’Italia. Il contratto di Lorenzo è in scadenza nel 2022: di rinnovo il club e il suo agente Pisacane cominceranno a parlare in estate, a bocce ferme. L’attacco è il reparto dove gli azzurri sono al completo (anche in porta con Meret e Ospina). Osimhen è stato il super investimento dell’estate scorsa, Lozano si è rilanciato quest’anno alla grande, Politano sta disputando un campionato ottimo, Mertens è il bomber azzurro di tutti i tempi sotto contratto fino al 2022 e Petagna, che tornerà disponibile con il Crotone, quando è stato impiegato si è fatto sempre trovare pronto. Il profilo seguito è Zaccagni del Verona, il Napoli si mosse già in anticipo a gennaio, poi tutto fu rimandato a giugno: il trequartista che sta facendo benissimo in gialloblù piace a molti club. R. Ventre (Il Mattino)