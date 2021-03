Milan, a caccia del vice Hernandez: interessa il parametro zero Hysaj

Lui lo aveva già annunciato lo scorso anno, il suo procuratore lo ribadisce ogni volta che gli viene chiesto. L’avventura di Elsed Hysaj al Napoli può dichiararsi conclusa. Non ci sarà rinnovo e il futuro del difensore sarà sicuramente con un’altra casacca. Contratto che scade a giugno e che non sarà ripreso in mano. Il terzino, stando ai rumors di mercato, e come afferma Sportitalia, potrebbe però restare in Serie A. Interessato ad Hysaj, infatti, ci sarebbe il Milan, dal momento che Dalot tornerà al Manchester United a fine stagione e ai rossoneri servirà un vice di Theo Hernandez.