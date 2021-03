MERCATO – Movimenti in entrata e uscita per la difesa del Napoli

Il prossimo mercato del Napoli, ovviamente dipenderà da due fattori, quale competizione giocheranno gli azzurri e poi chi sarà il prossimo allenatore, basandosi dal modulo. In uscita molto probabilmente verranno ceduti Maksimovic e Hysaj che avranno il contratto in scadenza e cercheranno una soluzione altrove. In dubbio anche Koulibaly, soprattutto se dovessero arrivare offerte allettanti. Invece verranno confermati: Manolas, Rrahmani, Mario Rui e Ghoulam. In entrata piacciono tre calciatori: Gudmunsson del Groningen, anche se c’è la concorrenza di Lipsia e Borussia Dortmund. Il secondo invece è una vecchia conoscenza Marcos Senesi del Feyenoord, il prezzo è sui 15 milioni. Infine il giovane terzino marocchino del Saint-Etienne Mouffek potrebbe entrare nei radar del d.s. Giuntoli.

Fonte: Roberto Ventre Il Mattino