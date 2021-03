Marek Hamsik e quella Napoli che manca “troppo, troppo”

Ieri sera a Canale 21, in coppia con Jorginho, in collegamento con l’emittente partenopea, c’era anche l’ex capitano azzurro Marek Hamisk. Sempre molto schivo e riservato, di poche parole, ma pesanti, lo slovacco ha ribadito, in maniera convinta, l’affetto per quella che è stata la sua città per tantissimi anni:

Quanto ti manca Napoli? “Troppo, troppo!”

Com’è andata in Cina? “E’ sempre un’avventura, non è stato facile. Ne è valsa la pena, dai”

Il Napoli quest’anno arriva in Champions League? “Speriamo, facciamo il tifo. Sono convinto di sì”.

Com’è Lobotka? “Per me è fortissimo, ma non ha avuto modo di esprimersi”.

Gattuso? “Tutti si ricorderanno della foto mia con lui che mi gridava (ride, ndr). Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene quest’anno e che Gattuso l’anno prossimo si giocherà la Champions col Napoli”