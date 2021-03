Lozano/Osimhen: la strana e costosa coppia da cui si ripartirà

Victor Osimhen ed Hirving Lozano. Quella strana e costosa coppia. Qualificazione Champions a parte, sarà da questo tandem che il Napoli ha intenzione di ripartire a cominciare dalla prossima stagione. Si tratta dei due investimenti più costosi della storia del club partenopeo. Ne scrive stamattina La Gazzetta dello Sport.

Victor Osimhen: 70 milioni di euro totali, nigeriano proveniente dal Lille. Nell’operazione per il numero 9 sono stati coinvolti l’ex portiere azzurro Karnezis e tre giovani della Primavera. Hirving Lozano, messicano, pervenuto a Napoli due estati fa ormai per 42 milioni di euro. Il Chucky proveniva dal Philips Sport Vereniging. Secondo quanto riportato dalla rosea dai due azzurri ci si aspetta il meglio: “E’ logico che la squadra futura riparta da questa strana coppia con potenzialità notevoli, non solo per i costi elevanti di cartellino.”