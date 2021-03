L’ex Jorginho:” Napoli mi manca, la Champions è possibile”

Durante il programma televisivo condotto da Peppe Iodice ed in onda sù Canale 21 è intervenuto l’ex Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale, si è soffermato sul suo passato al Napoli : “Non ci sono parole per descrivere quanto mi manchi Napoli. Mi manca, a chi non manca Napoli. Qui a Londra fa freddissimo, cos’è il sole? E’ certo che il Napoli possa arrivare in Champions League quest’anno. Rigori? Al Napoli li tirava Hamsik e io rispetto l’anzianità e la fascia di capitano. Se non voleva calciarli, io ero a disposizione”.