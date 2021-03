L’assegnazione dei diritti tv, Il commento di Carlo Alvino: “L’offerta di DAZN era irrinunciabile”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato dal giornalista napoletano: “De Laurentiis si è sempre battuto molto per le OTT. Un nuovo modo per approcciare al sistema televisivo. Stare al passo con i tempi è importante. Bisogna approcciare in questo modo con la tecnologia e bisogna guardare avanti. I televisori di nuova generazioni sono smart tv, quindi non si perderà la tradizione del divano e della partita in tv. Tutto va al passo coi tempi. L’offerta di DAZN era irrinunciabile e per me si è perso davvero troppo tempo per delle beghe di quartiere. La Serie A ne esce ancora più ricca e ci sono ancora tre partite in co-esclusiva con SKY. Tutte e 10 le partite del campionato si vedranno comunque su DAZN e tre di queste saranno visibili anche su SKY. Con l’avvento delle OTT e di DAZN, il calcio Serie A dovrebbe essere venduto ad un prezzo che si avvicina ai 30 euro. Un range che va dai 28 ai 30 euro. L’accordo con TIM garantisce una visione nelle case di tutti gli italiani. Dobbiamo cominciare a pensare anche noi in questo modo. Serve uno switch mentale. Il calcio di domani sarà un calcio fatto di momenti salienti e non di partite intere. De Laurentiis diceva queste cose anni fa. Il tempo è galantuomo. De Laurentiis è un visionario”.