L’ omaggio a Diego “infinito” stavolta arriva da Tokyo

1960 – infinito…Un omaggio per Diego Armando Maradona, scomparso quattro mesi fa. A Tokyo tutti i giocatori della Seleccion argentina under hanno indossato la maglia numero 10 con l’immagine dell’ex capitano che alza la Coppa del mondo ‘86 prima di affrontare in amichevole il Giappone. Sono stati ricordati altri due grandi personaggi del calcio argentino, morti dopo Maradona: Leopoldo Luque, attaccante della squadra che vinse i Mondiali del ‘78, e Alejandro Sabella, ct della squadra che giocò la finale del 2014, persa contro la Germania a Rio de Janeiro. La partita con i giapponesi è finita 1-0 per l’Argentina grazie al bel gol di testa realizzato da Adolfo Gaich, il 22enne attaccante del Benevento che domenica scorsa aveva firmato la vittoria dei giallorossi in casa della Juventus. «È stato emozionante essere la prima nazionale argentina ad indossare la maglia numero 10 dopo la morte di Diego», ha detto il ct dell’Argentina under 23 Fernando Batista.