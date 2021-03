In vista del tour de force, Gattuso potrebbe agevolare il lavoro del gruppo

La pausa per le Nazionali, sono da sempre non graditi agli allenatori, perchè si attende il rientro dei calciatori tra gare ufficiali, o amichevoli. Per questo che il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, oltre che domani, non esclude che il gruppo possa non allenarsi anche lunedì a Castel Volturno. Il tour de force prevede le sfide contro il Crotone, sabato 3 Aprile. A seguire il recupero contro la Juventus mercoledì 7 e infine a Genova contro la Sampdoria domenica 11 Aprile ore 15,00. Prima della doppia sfida casalinga contro Inter e Lazio. Insomma, si attendono entro giovedì tutti i nazionali e poi si tireranno le somme, oltre che incrociare le dita.

Fonte: CdS