Il Napoli aspetta di poter valutare le condizioni di Rrahmani

Koulibaly ha tranquillizzato tutti, l’infortunio al dito della mano non è niente di cui preoccuparsi, ma vista l’annata, il Napoli sa che è meglio non abbassare la guardia. Anche perchè in difesa, il senegalese dovrà scontare un turno di squalifica e, nonostante il recupero di Manolas, c’è ancora da valutare la condizione fisica di Rrahmani. Ne scrive il Roma: “Petagna e Lobotka hanno svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo, mentre Rrahmani è rientrato dal ritiro della Nazionale. Per lui terapie e palestra. Da capire se potrà tornare a disposizione per la sfida con il Crotone o se sarà pronto per il match esterno con la Sampdoria”.