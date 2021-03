Hamsik e Jorginho: messaggi d’amore per Napoli

Marek Hamsik e Jorginho su Canale 21:

Hamsik: “Quanto manca Napoli? Troppo troppo…” . Jorginho : “A chi non manca Napoli! Qui a Londra fa freddissimo. Cos’è il sole?”. Hamsik “In Cina non è stato facile però ne è valsa la pena. È sempre un’avventura. Lobotka? Per me è fortissimo ma non ha avuto modo di esprimersi. Io sono convinto che il Napoli arriverà in Champions”. Jorginho: “ Ma certo che il Napoli arriverà in Champions . Noi facciamo il tifo. A Napoli era Marek a tirare i rigori. Bisogna rispettare la gerarchia . Tirava per l’anzianità. E perché era il capitano. Ma se non voleva tirare, io c’ero!”. H amsik: “Pe rò Jorge li tira molto meglio. Gattuso? Tutti si ricorderanno della foto con lui che mi gridava. Penso sia un bravissimo allenatore. I ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene questo campionato. E che Gattuso si giocherà la Champions con il Napoli”. Finale dolce, con il famosissimo coro “Un giorno all’improvviso”. Cantato anche da Jorginho e Hamsik . “…Sempre forza Napoli…”. O vunque nel mondo. Ad indossare la maglia di altri club. Ma a Napoli non li dimenticheranno mai…

Fonte: CdS