Francesco Braconaro (comm. medica): “Zielinski? Immune come chi ha già contratto il Covid”

Questa mattina in Polonia c’èra stata la positività del portiere del Bologna Skorupski e a Napoli era scattato l’allarme sul centrocampista del Napoli Zielinski. A Radio Kiss Kiss è intervenuto il membro del Cts e rappresentante dei medici della Lega Pro Francesco Braconaro. “Ci auguriamo che il trend di contagi del nostro paese non continui a crescere. Per ora i dati si sono stabilizzati. Dopo la stabilizzazione c’è il decremento. Io credo che per l’Europeo, o magari anche per la finale di Coppa Italia, si possa avere una percentuale di stadi riempita dai tifosi. Caso Zielinski? Credo sia immune come tutti quelli che hanno avuto il covid. Il protocollo prevede il test del tampone anche per quelli che lo hanno già avuto, quindi i controlli sono doppi. Può stare tranquillo”.

La Redazione