[Foto] African Nations Cup – Benin-Nigeria 0-1, palo di Osimhen. Qualificazione ottenuta matematicamente

Questo pomeriggio si è giocata la sfida, valevole per l’African Nations Cup tra i padroni di casa del Benin e la Nigeria, allo stadio de l’Amitè a Coutonou. Match molto equilibrato, deciso in pieno recuperi dai biancoverdi con Onuachu. Sfortunato l’attaccante del Napoli Victor Osimhen che ad inizio ripresa colpisce il palo a portiere battuto. La Nigeria, con questo successo si qualifica matematicamente, visto anche il pareggio tra il Lesotho e la Sierra Leone. Per i biancoverdi prossimo match in casa contro il Lesotho.

La Redazione