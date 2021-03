Estate “calda” per Fabian Ruiz. Ultime sul futuro di Bakayoko

E’ chiaro che la stagione del Napoli dipenderà dal piazzamento finale in classifica, però si sta pensando al prossimo mercato, dove ci sono alcuni elementi che piacciono a club esteri. Sarà un’estate “calda” per Fabian Ruiz, dove non è un mistero che l’ex Betis Siviglia, piace alle società della Liga Spagnola. Secondo As tre in particolare (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid), qui si aspettano le offerte che poi verrà valutata. Sicura invece la cessione di Bakayoko, tornerà al Chelsea, dove non ci sarà il riscatto che si aggira attorno ai 18 milioni.

Fonte: Roberto Ventre Il Mattino