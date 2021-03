Enrico Bendoni, esperto di diritti tv: “Un eventuale accordo tra Sky e Dazn non mi sorprenderebbe”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Enrico Bendoni, ex dg Juventus, Lazio, consulente Lega e Fifa, esperto di diritti tv:

“Il problema, all’epoca, era un altro. Si capiva benissimo la direzione del futuro. La situazione attuale è una situazione semi-ibrida. Noi siamo, in questo momento, il veicolo che serve ad accelerare la banda larga. Pensate ai ragazzi di questa generazione, che non hanno potuto conoscere lo stadio. Lo pagheremo caramente. Perché anche i gusti dei giovani sono cambiati. I gusti della gente cambiano. Pensate al cinema. Il cinema è stato un passatempo di tutti. Per anni ed anni. Noi ci siamo trovati, in questo momento, a consumare i prodotti che c’erano. Un abbonato di Sky al Cinema c’è rimasto male. Ha visto che la produzione fresca non scattava. Il vero prodotto che esce fuori dalla pandemia; e che è subito fruibile, è lo sport. Perché non si è fermato. Sky non ha rilanciato? La volontà politica è qualcosa di pericoloso. E favorisce spesso un soggetto, rispetto ad altri. Sky ha raggiunto una sua maturità. Sky ha capito lo sport. E, di fatto, ha fatto da traino per tutto il tempo della pandemia. Però, al tempo stesso, Sky resta ad altissima qualità. Conserverà sicuramente porzioni del campionato. E non sappiamo nemmeno se ci saranno accordi futuri. Dazn, sposandosi con Sky, ha finanziato la propria crescita nel paese. Se Tim e Dazn possono sfruttare la sinergia per sfruttare la banda larga, è chiaro che Sky ha dovuto fare i conti con un campionato scadente. Perché le squadre non possono fare grandi investimenti. Il campionato prossimo sarà meno appetibile. Sky doveva investire in un momento di meno consumi. E di sofferenza della gente. Avrebbe dovuto fare un’offerta fuori mercato. Per un campionato che prima o poi arriva. L’offerta di Sky ha una sua logica. Forse Sky, con la metà dei soldi, farà un accordo con questi soggetti. Chi è abituato ad usare un decoder, continuerà ad usarlo. La cosa importante è che Sky continui a fare il suo lavoro. Che fa benissimo. Con i suoi contenuti. Che vanno oltre alla partita”.

Fonte: Radio Punto Nuovo