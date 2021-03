Emerson Palmieri: la stima di Conte potrebbe insidiare Napoli e Juve

Come già riportato spesso nelle ultime settimane, sembra davvero che per il difensore del Chelsea, Emerson Palmieri, che al momento non trova spazio nella sua squadra di club, in estate in Italia possa aprirsi una vera e propria corsa a tre. Lo si legge anche su Tuttosport:

“Ci sono i big che non necessitano di chissà quali relazioni e per questo non bisogna togliere dalla lista degli obiettivi due soliti noti, ovvero Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea. Almeno uno lascerà Londra, con l’oriundo azzurro in pole position: la concorrenza è ricca, visto che in Italia sono sulle sue tracce da tempo sia la Juventus che il Napoli, ma Emerson sa di essere stimato da Conte e avrà un occhio di riguardo per il suo ex tecnico ai Blues, sempre se l’Inter avrà la forza di agire e non verrà bruciata sul tempo dalle rivali”