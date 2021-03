Doppio motivo per il quale ieri Koulibaly non è sceso in campo con il Senegal

Ieri, nella tarda mattinata, non era arrivata una buona notizia per il Napoli, la lussazione del dito del difensore Koulibaly, nel corso dell’allenamento con il Senegal. Tra l’altro il calciatore azzurro, ieri non poteva neanche scendere in campo contro il Congo, match pareggiato per 0-0, causa squalifica. Stesso motivo che gli impedirà di esserci contro il Crotone. Non è da escludere che invece possa giocare la seconda gara contro l’Eswatini. Per Gattuso invece ci sarà da attendere tra mercoledì e giovedì il ritorno dei nazionali, per preparare le sfide contro i calabresi e lo spareggio Champions contro la Juventus del 7 Aprile.

Fonte: Corriere dello Sport