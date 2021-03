Dazn/Sky: domande e risposte al CdS. Tutto quello che c’è da sapere

Diritti televisivi del calcio di Serie A assegnati ieri a Dazn. Come varieranno le abitudini degli amanti del pallone? Serie A da una parte e anche un po’ dall’altra Coppe europee divise tra più operatori in chiaro e in pay

Quanti abbonamenti dovrò sottoscrivere per vedere tutte le partite?

Per la serie A può bastare l’abbonamento a Dazn. Ne serviranno due per vedere anche le coppe europee, che sono in gran parte esclusiva Sky.

Dove posso vedere Dazn?

Su qualsiasi dispositivo che potrà connettersi alla rete internet: smart tv, pc, tablet, smartphone. Una tv di vecchia generazione può collegarsi a un computer tramite cavo HDMI oppure può essere adeguato grazie ad alcuni decoder che consentono di vedere Dazn e altre OTT.

Che cos’è un OTT?

È letteralmente definita dall’Agcom «over the top» un’impresa che fornisce attraverso internet vari servizi e contenuti (soprattutto video) senza una propria infrastruttura. Un esempio è proprio la app Dazn, altri sono Netflix, Amazon Prime Video, Timvision, Infinity, Dinsey+, Now Tv o Eurosport player. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, una stima di Ernst & Young parlava di circa 16 milioni di abbonati ad almeno una piattaforma OTT in Italia a gennaio 2021, erano solo 6,5 milioni nel 2018.

Come faccio a sapere se la mia connessione internet sia sufficiente per fruire di Dazn senza problemi?

Dazn fornisce tutte le indicazioni utili sulla qualità della connessione necessaria per non avere ritardi o problemi di ricezione. Attualmente si stima che il 99% delle famiglie italiane siano raggiunte dalla banda larga, il 68,5% ha una linea da almeno 30 megabit al secondo e il requisito minimo per vedere attualmente Dazn è di 8 megabit al secondo. Va detto però come Vittorio Colao, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, abbia recentemente dichiarato che oggi il 60% delle famiglie italiane non abbiano accesso a internet oppure una connessione rapida, per scelta o possibilità economiche.

Cosa offrirà Dazn?

Tutta la serie A per il triennio 2021-2024. Nelle prossime tre stagioni potrà trasmettere in esclusiva 7 partite su 10 per ogni giornata di serie A e le restanti 3 partite in co-esclusiva con altre piattaforme.

Le 3 partite che ora si possono vedere su Dazn, saranno trasmesse su Sky?

Non si sa ancora. Sicuramente Sky avanzerà una nuova offerta per avere almeno queste 3 partite a disposizione, ma ci sono altre aziende interessate, tra queste Mediaset.

L’attuale abbonamento a Dazn sarà sufficiente per continuare a usufruire dell’offerta?

Con ogni probabilità l’attuale costo di 9,99 euro al mese verrà aumentato e dovrà essere adeguato alla nuova proposta. Dettagli sulle modalità di abbonamento e pagamento verranno diffuse prossimamente da Dazn.

Che fine farà il canale Dazn1 sul 209 di Sky?

Il canale verrà disabilitato il 30 giugno 2021.

Cambierà la programmazione delle partite?

No. Verrà confermata l’attuale distribuzione su tutto l’arco del week-end per consentire ai broadcaster di far fruttare al massimo la raccolta pubblicitaria. A meno di condizioni eccezionali (vedi turni infrasettimanali) solo la domenica alle 15 si dovrebbero disputare più partite in contemporanea.

Potrò acquistare la singola partita?

In questo momento Dazn non fornisce questa opzione.

Converrà avere un abbonamento a Tim?

Sì: ci saranno promozioni speciali combinate da luglio (campionato serie A più abbonamento all’alta velocità internet) attualmente in fase di definizione. Le partite inoltre saranno a disposizione anche sulla piattaforma Tim Vision.

Sono abbonato a Sky, cosa devo fare?

Aspettare per sapere quante e quali partite di campionato rientreranno nella proposta di Sky in caso di accordo sulle gare in co-esclusiva. In ogni caso Sky detiene i diritti sulle coppe europee.

Dove posso vedere la Champions League?

I diritti tv per la Champions sono così ripartiti. Su Sky Sport verranno trasmesse 121 partite su 137 per il triennio 2021-2024 (satellite, digitale terrestre e streaming su NowTv. Su Amazon inoltre le 16 migliori partite del mercoledì per ogni edizione. A Mediaset la co-esclusiva in streaming a pagamento per 104 incontri, più 17 in chiaro (uno per ogni turno compresa la finalissima).

L’Europa League dove si può vedere?

Tutti i match di Europa League e della nuova Europa Conference League saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport o in alternativa in streaming su NowTv.

A cura di Nicola Balice (CdS)