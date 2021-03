Alberto Polverosi, giornalista: “Uefa e Figc devono agire per la ripresa degli Juniores”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Alberto Polverosi, giornalista de Il Corriere dello Sport:

“Siamo fortemente interessati a questa doppia classe 2002-2003, per motivi personali. Ma detto questo, la realtà è che noi ci troviamo di fronte anche ad un rischio grossissimo. La stagione sembra andata via. Gravina parla di recuperare con tornei a Giugno e Luglio. Ma c’è la maturità. Con ragazzi che dovrebbero riprendersi ad allenare a maggio. Quando si è già sotto pressione per l’esame. Ammesso che la pandemia, a maggio, ci dia un minimo di respiro. Io mi trovo di fronte ad un problema enorme. Questi ragazzi, da un punto di vista calcistico, non si sono allenati. Il problema serio della Federazione, è che si rischia di perdere migliaia di ragazzi. Questo è un rischio che non si deve correre. Gravina parla di “priorità”. Ma io dico che è una necessità. I ragazzi di cui parlo, sono giocatori che per la maggior parte giocheranno in serie D. E tu li mandi via! Visto che la pandemia riguarda tutto il mondo, anche la Uefa dovrebbe fare qualcosa. Devono mettersi a sedere e trovare una soluzione. Valentini ha detto che quando hanno trovato una soluzione, per il campionato d’eccellenza, era quella l’occasione! Era una grossa occasione! Se tu fermi la Juniores, quanti ne perdi!? Da genitore dico che è una cosa che non mi torna proprio. Perché questi ragazzi hanno smesso di allenarsi e frequentarsi”.

Fonte: Radio Punto Nuovo