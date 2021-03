Verso Napoli-Crotone: Gattuso recupera altre pedine importanti per il rush finale

Continua il cammino del Napoli di Gattuso. Un cammino che si spera termini nel migliore dei modi, ovvero ottenendo una posizione ideale di classifica che consenta di accedere tra le prime quattro e quindi ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Un obiettivo che poteva sembrare molto lontano fino a due o tre settimane fa, ma che ora appare molto più alla portata. Questo perché gli azzurri sono riusciti a vincere due scontri diretti, in maniera anche abbastanza convincente: parliamo della sfida contro il Milan, vinta per 1-0 e quella contro la Roma, vinta grazie ad un super Mertens. Sei punti su sei in questo mini tour de force che ha portato il Napoli a pochi passi dal quarto posto, con una gara importante da recuperare.

Gara col Crotone: come arrivano gli azzurri

E le notizie positive continuano a giungere anche dall’infermeria. I risultati degli ultimi tempi hanno dimostrato senza dubbio come le assenze pesanti abbiamo influenzato l’andazzo dei mesi precedenti. Pian piano gli azzurri hanno ritrovato i loro pezzi pregiati e stanno acquisendo continuità.

Si è tenuto già il primo allenamento in vista della prossima gara di campionato, quella contro il Crotone, e sono diversi gli assenti, ma questa volta soltanto perché impegnati con le rispettive nazionali: parliamo di Di Lorenzo e Meret, Mertens, Koulibaly, Osimhen, Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas, Lozano e Hysaj. Non si è allenato Rrahmani, il quale sta facendo delle terapie, ma che potrebbe verosimilmente essere convocato per la prossima sfida di campionato. Anche Petagna e Lobotka potrebbero tornare in gruppo molto presto ed essere del match.

Altra buona notizia è sicuramente il recupero di Manolas. Il difensore greco sta sfruttando appieno questa sosta nazionali per tornare in forma e recuperare dall’infortunio alla caviglia che l’ha tenuto fermo negli ultimi tempi. Già contro la Roma è sceso in campo per uno sprazzo di gara. Sicuramente da qui, fino al 3 aprile, giorno in cui è prevista la gara con i calabresi, il centrale potrà tornare in forma, acquisendo condizione.

Quote del match

Senza dubbio, il Napoli parte con i favori del pronostico nella sfida contro il Crotone. Sebbene la vittoria azzurra sia abbastanza prevedibile, va detto che quest’anno bisogna sempre ragionare con cautela: il calcio ai tempi del Covid-19 è simile a una roulette come quelle che si trovano su slotmachine-gratis.it.

Orientativamente, la vittoria degli uomini di Gattuso pagherebbe circa 1,22 volte la posta, contro la vittoria degli uomini di Serse Cosmi: quest’ultima pagherebbe ben 13,5 volte la posta. Questo fa ben comprendere quanto sia considerato favorito il Napoli.

Vittoria fondamentale

Raggiungere la quarta vittoria di fila in campionato è essenziale per il Napoli, specialmente considerando che si gioca contro il fanalino di coda. Il Crotone ha incassato la bellezza di settanta reti in 28 gare disputate. Se la squadra di Gattuso riuscirà a vincere ancora metterà seria pressione alle dirette concorrenti per rientrare tra le prime quattro posizioni: l’Atalanta, attualmente quarta, si trova a 55 punti, due in più degli azzurri, che avranno comunque ancora il match da recuperare contro la Juventus che si trova attualmente alla stessa irrisoria distanza.