Scarlato a Radio Crc: “Vorrei un ritorno di Sarri, il suo Napoli era divertente da vedere”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Vorrei un ritorno di Sarri: sappiamo che al presidente non piacciono le minestre riscaldate ma vi ricordate quel Napoli? Aveva sempre il possesso palla ed era divertente da vedere. Poi è chiaro, dipende da cosa sceglierà la società, può essere che punti su un altro allenatore. Nazionali? Come fai a sospenderle? Puo capitare che vai in nazionale e ti infortuni, fa parte del gioco”.