Ritorno al gol in Nazionale: la dedica sentita di Ciro Immobile

“Il gol? E’ una liberazione, per me, perchè non segnavo da un anno e mezzo e poi per le occasioni avute prima e per la squadra, visto che la partita era complicata”. Così Ciro Immobile, ai microfoni di Rai Sport.

L’attaccante, tornato al gol dopo oltre un anno ha voluto dedicare la sua rete e la vittoria degli azzurri a Daniel Guerini, il giocatore della Primavera della Lazio morto ieri in un incidente stradale a Roma. “Il mio pensiero va a Daniel e alla sua famiglia – le parole di Immobile – Questa vittoria è dedicata a loro, stanno vivendo cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Ci ha scosso nel profondo e ci stringiamo alla famiglia con le condoglianze”. (ANSA).