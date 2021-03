Riccardo Cucchi, giornalista: “La qualificazione ai Mondiali passa per la Svizzera”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Riccardo Cucchi, giornalista:

“Italia-Svizzera? Petkovic ha operato anche in Italia, con la Lazio. E dobbiamo ben guardarci dalla Svizzera. Per incamminarci verso un filone di successi. Soltanto la prima andrà ai Mondiali. Pertanto sarebbe fondamentale vincere il girone. Insieme a tutti gli azzurri, bisognerà conquistare vittorie su vittorie. E credo che il testa a testa, avverrà proprio tra Italia e Svizzera. Mancini dovrà aiutarci a capire dove potrà collocarsi l’Italia. Le 23 partite senza sconfitte sono un grande merito. Riconoscimento al lavoro dei ragazzi e del CT. Ma bisogna capire il vero valore tecnico. Che è interessante. Ho l’impressione che non possiamo andare all’Europeo e dire che lo andremo a vincere con certezza. Ogni partita dovrà essere combattuta. Insigne? È uno dei punti di forza di questa squadra. E’ chiaro a tutti. E non è in discussione. È capace di proporsi, sacrificarsi. Trovo che sia cresciuto in maniera esponenziale. E che è al suo picco più alto da atleta. Berardi? Sarebbe un bel colpo per il Napoli. Ma è un po’ particolare. Provvedimento Lazio? Non mi avventuro su questa vicenda. Ci sarebbero le carte da vedere. Se non è richiesta la penalizzazione in punti, evidentemente quello che ha presentato la Lazio è convincente“.

Fonte: Radio Punto Nuovo