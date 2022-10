Renzo Ulivieri, Presidente Assoallenatori: “Mancini? Ha preso una Nazionale disastrata. E sta svolgendo un lavoro eccellente”

Ad “Il Sogno Nel Cuore, Renzo Ulivieri, Presidente Assoallenatori:

Factory della Comunicazione

“Ho appena terminato un incontro con la Uefa. Parte di un progetto fatto di diversi appuntamenti. Il cui fine è confrontarsi per far crescere tutto il movimento. Italiano? Vincenzo sta facendo benissimo con lo Spezia. Come anche in passato, ha ottenuto grandi risultati. Allenatore di conoscenze e di carattere. De Zerbi? Credo sia pronto per un big. Ma sono le grandi società a dover scegliere. Roberto è un allenatore all’avanguardia. Non posso suggerire un nome a De Laurentiis. Perché ha già un tecnico in carica. E dovrà essere lui, a scegliere il futuro migliore per la sua squadra. Critiche a Gattuso? L’assenza di interpreti importanti ha influito. E chi lo ha criticato ha sbagliato. Visti anche i risultati attuali. Mancini? Roberto ha preso una Nazionale disastrata. E sta svolgendo un lavoro eccellente. Fatto di due anni di risultati utili. Insigne? È un grande calciatore. Guardarlo giocare, e vedere come svolge il ruolo di capitano nel Napoli, ci fa capire il suo reale valore. Meret all’Europeo? Potrebbe rientrare nel gruppo. Allegri? Max ha mercato sia in Italia che in Europa. Ma tutto dipenderà dalla proposta che riceverà. Per convincerlo c’è bisogno di un progetto da big. Misurarsi con un campionato estero, come la Premier, potrebbe essere importante per il grande allenatore quale è. Ma credo che anche restare in Italia, non gli dispiaccia”.

Fonte: 1 Station Radio