Politano, gol e tanti assist: è Matteo l’uomo in più del Napoli

Averlo a disposizione a Castel Volturno anche durante la sosta, per il tecnico calabrese, è comunque un sollievo. E Politano si concentra sul finale di stagione che aspetta il Napoli. Certo, una piccola speranza di entrare nell’elenco per gli Europei ce l’ha ancora, ma onestamente appare una missione impossibile. Ma è chiaro che la candidatura di Politano è per il dopo Euro2021, quando bisognerà cominciare a formare il gruppo per Qatar. Per Politano l’avventura iniziata al Napoli a gennaio dello scorso anno è stata una specie di ottovolante. Dal giro della Nazionale è uscito quando ha lasciato il Sassuolo ed è approdato all’Inter. Da qualche tempo è l’uomo in più del Napoli di Gattuso: 8 reti e 5 assist, l’ultimo a Mertens per il gol del 2-0 alla Roma. La prima rete in campionato l’ha segnata nel 4-1 all’Atalanta, l’ultimo decisivo nella vittoria al Meazza sul Milan. Sempre presente in campionato, 26 presenze su 27 partite, solo contro l’Udinese è rimasto in panchina, poi ha sempre giocato. Quattordici partite da titolare, in campo dal primo minuto nelle ultime sfide degli azzurri da quella contro il Genoa al Ferraris fino all’ultima all’Olimpico con la Roma. Nelle gare in cui è partito da titolare Politano è riuscito a mettere a segno 4 gol (Atalanta e Benevento in casa, Genoa e Milan in trasferta). Dodici volte è entrato dalla panchina e ha segnato gli altri quattro gol: (Genoa, Roma, Fiorentina e Parma, tutte in casa). P. Taormina (Il Mattino)