Osimhen, il Napoli si attende segnali importanti per la rincorsa Champions

Il primo anno di Osimhen in maglia azzurra, certamente non è stata delle migliori, ma al tempo stesso anche davvero poco fortunata. Il più importante investimento della storia del Napoli, in tutto 80 milioni, giocatori inseriti compresi, non ha portato i suoi frutti. Appena tre reti segnate, poi anche diversi infortuni. Prima la lussazione alla spalla, a seguire il Covid-19, i primi di Gennaio e infine il trauma cranico. In mezzo sicuramente ancora non un rendimento convincente. Domani e martedì i prossimo gli impegni per la qualificazioni ai prossimi mondiali contro Benin e Lesotho, ovviamente dite incrociate. Dal Crotone fino all’Hellas Verona, c’è la volata Champions e quindi che il Napoli Osi con il suo centravanti, che ha l’occasione per smentire le critiche una volta per tutte.

Fonte: Corriere dello Sport