Manolas lancia lo sprint Champions: titolare già contro il Crotone

Gattuso, dopo i due giorni di riposo, ha ritrovato i resti del Napoli a Castel Volturno e ha ripreso i suoi martellamenti. Le sue urla non hanno concesso tregua neppure in questi giorni: non ha cambiato di una virgola il suo modo di relazionarsi, il tecnico degli azzurri. Una costante: non lo fa neppure adesso che metà rosa è altrove, impegnata con le proprie nazionali e che ritroverà un po’ tutti solo giovedì prossimo, 48 ore prima la gara della vigilia di Pasqua con il Crotone. A quelli che sono rimasti, Gattuso risparmia solo le sedute davanti alla tv, ma per il resto non c’è alcun tipo di flessione: Manolas e Petagna sono gli osservati speciali e i segnali sono confortanti. Gattuso e il suo vice Riccio stanno anche lavorando a un piccolo richiamo della preparazione atletica. Questa, infatti, è l’ultima sosta prima del rush finale. Una sosta per pochi e in ogni caso, per modo di dire. Perché Gattuso concederà agli azzurri solamente la giornata di domenica per tirare il fiato. Al momento ci si allena anche domani. Per essere pronti per il finale di stagione.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)