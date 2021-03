Lazio, oggi l’udienza: rischio penalizzazione per il club di Lotito

Giorno importante in casa Lazio. Il club di Lotito dovrà difendersi dalle accuse di mancata comunicazione all’ Asl in merito ai risultati dei tamponi fino al 6 novembre scorso. Nei fascicoli della procura sono riportate le testimonianze del dottor Rodia e del presidente Lotito entrati in contraddizione sui fatti del 30 ottobre. Ne scrive il Messaggero. L’accusa chiederà almeno 6 punti di penalizzazione, ma secondo il quotidiano si potrebbe addirittura arrivare ad un -12 per la violazione del protocollo anti Covid. La questione più scottante è relativa ai tamponi effettuati il 30 ottobre, in occasione della partita del 1 novembre col Torino. Per la procura Immobile non avrebbe dovuto giocare, ma restare in isolamento così come non avrebbe dovuto partecipare (insieme a Leiva e Strakosha) all’allenamento alla vigilia dello Zenit.