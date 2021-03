Duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Sono queste le richieste appena presentate dalla procura Figc. Come si evince non si parla di penalizzazioni per il club. La sentenza potrebbe arrivare già in serata.

Fonte: SKY