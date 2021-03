La Lega di serie A riprova ad assegnare il bando 2021/24

Diventa sempre più controversa la questione diritti tv. Il mondo del pallone italiano non riesce a trovare un accordo e gli utenti non sanno ancora come e dove da settembre potranno guardare il calcio dal divano. Oggi è in programma un’altra assemblea di Lega serie A per decidere le sorti del triennio 2021-2024. Nell’ultima riunione, martedì, Dazn aveva raccolto 11 voti. Il quorum è di 14. I club hanno tempo fino a lunedì prossimo, poi il bando scadrà e con esso le offerte di Dazn e Sky.

Fonte: Il Mattino