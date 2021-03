Il futuro della porta interista: Alex Meret o altra strategia

In casa Inter si valuta quello che sarà il futuro di Handanovic, o meglio, il suo “post”. Ma nel club nerazzurro tutte le decisioni dipenderanno sostanzialmente da ciò che cambierà nella proprietà milanese. Di conseguenza, anche ciò che riguarderà il mercato. L’unica cosa certa è che il portiere del Napoli, Alex Meret, è finito nei radar della Milano interista. Tuttosport scrive: “Meret attualmente divide i pali con Ospina, anche se quest’ultimo è maggiormente preferito per la sua affidabilità nel gioco coi piedi. Il suo talento non è in discussione e se n’è accorta anche l’Inter, ma le decisioni della dirigenza nerazzurra sono conseguenti al futuro della Suning. In ogni caso le strategie sembrano essere due: avanti con Handanovic con un vice non ingombrante, oppure puntare su importante investimento. Nel mirino non solo Meret ma anche Cragno, Musso, Audero e Gollini.”